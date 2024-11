“Igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro", il seminario a Termoli

TERMOLI. Giovedì 21 novembre 2024 presso l’Auditorium comunale di Termoli si svolgerà l’evento “Igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro: quanto impattano sulle imprese?”

È un seminario gratuito organizzato da Studio Consa di Termoli (che si occupa di sicurezza alimentare e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e in partenariato con Confesercenti Termoli.

La proposta del seminario nasce dal desiderio di attivare un dialogo con istituzioni e organi di controllo su possibili soluzioni alle problematiche delle aziende in merito agli adempimenti in materia di sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro, che sono costantemente in aggiornamento e richiedono attenzione continua.

Chi sarà presente

Istituzioni e Organi di controllo tra cui:

-NAS carabinieri di Campobasso (comandante Mario di Vito)

-Comune di Termoli Assessorato alle attività produttive (Assessore avv. Michele Cocomazzi)

-Asrem dipartimento di prevenzione servizio veterinario (dott. Antonio Marzoli)

Temi trattati

A tema domande ricorrenti nel lavoro quotidiano delle aziende del territorio e non solo, da porre ad organi di controllo e istituzioni, come ad esempio: “Come conservare gli alimenti in sicurezza o stabilirne la durata?” Oppure “Come applicare in modo semplice la Sicurezza sul lavoro in azienda?”.

L’evento sarà inoltre l’occasione per riflettere sulla proposta di revisione di alcuni aspetti dei Regolamenti di igiene e somministrazione alimenti e bevande del Comune di Termoli; si cercherà infatti di armonizzare alcuni requisiti strutturali delle attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, spesso di difficile interpretazione o applicazione per chi deve aprire, ristrutturare o chiedere variazioni alle autorizzazioni di un esercizio pubblico.

A chi è rivolto

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, si rivolge a:

-Tutte le aziende alimentari (produzione, somministrazione e vendita di alimenti)

-Tutte le aziende che devono adempiere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

-Professionisti che supportano le imprese negli adempimenti (Ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, arredatori).

Come partecipare

Si potrà seguire in presenza e anche online (con diretta su Youtube le cui info verranno fornite dopo aver compilato il modulo di iscrizione), previa registrazione obbligatoria al link:

https://bit.ly/IscrizioneSeminarioConsa

Al fine di avere uno scambio utile e proficuo, prima e durante il seminario sarà possibile inviare domande tramite messaggio Whatsapp a questo numero 3511427675, sui temi previsti dal programma, che saranno rivolte alle Istituzioni e agli organi di controllo presenti.

Programma

L’evento si articola in 3 momenti suddivisi per temi curati dallo Studio Consa, dai partner e dai rappresentanti di istituzioni e organi di controllo.

-Registrazione dei partecipanti (15.30-15.45)

-PARTE 1. SICUREZZA ALIMENTARE (15.45 - 16.30)

“Come conservare gli alimenti: studi di Shelf–Life, vantaggi e casi pratici"

Dott.ssa Federica D’Errico Studio CONSA.

Dott. Antonio Marzoli, Dirigente veterinario dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale.

-PARTE 2. REGOLAMENTI DI IGIENE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI TERMOLI (16.30 - 17.45)

“Problematiche e proposte nell’applicazione”

Dott.ssa Benedetta Marinucci Studio Consa.

Avv. Michele Cocomazzi, Assessore alle attività produttive del Comune di Termoli.

-PARTE 3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (17.45 - 18.30)

“Come rendere facile l'applicazione della sicurezza in azienda”

Dott. Lorenzo Torosantucci Studio Consa.

Dott. Andrea Coletta RLST ente paritetico bilaterale EBITESC.