"Le emorragie digestive", a Padova il medico molisano Pirozzi

CAMPOBASSO. Si è svolto a Padova dal 6 all’8 novembre il Corso Nazionale 2024 della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), dal titolo “Le emorragie digestive, 51 sfumature di rosso”.

L’evento ha raccolto oltre 700 iscrizioni, dimostrando l’interesse e l’urgenza di approfondire un tema complesso e spesso sottovalutato come quello delle emorragie digestive. Tra i componenti della Faculty, anche Giuseppe Alessandro Pirozzi, Presidente della sezione Abruzzo Molise della Sied, che è stato l’unico specialista a rappresentare le due Regioni all’importante parterre, partecipando ai lavori in qualità di discussant - moderatore di un’intera sessione dei lavori del congresso.

L’emorragia gastrointestinale è una perdita di sangue che segnala potenziali lesioni nell’apparato digerente, interessando organi come esofago, stomaco, intestino (tenue, crasso e retto) e ano. Questo disturbo può manifestarsi in forma acuta, con perdite di sangue evidenti, o in forma lieve, con tracce rilevabili solo tramite esami di laboratorio. Nonostante la gravità e l’incidenza crescente, anche per via dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento delle fragilità e delle comorbidità e dell’uso di farmaci che possono danneggiare l’apparato digerente, di emorragie digestive si parla ancora troppo poco. La gestione delle emergenze emorragiche richiede competenze specifiche, e la formazione è fondamentale per garantire risposte tempestive ed efficaci.