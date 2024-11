"Nessuno escluso, povertà educativa: cura, responsabilità e futuro"

TERMOLI. “Non dimentichiamo di custodire «i piccoli particolari dell’amore: fermarsi, avvicinarsi, dare un po’ di attenzione, un sorriso, una carezza, una parola di conforto. Questi gesti non si improvvisano. Richiedono, piuttosto, una fedeltà quotidiana spesso nascosta e silenziosa”

Papa Francesco - VIII GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2024.

Nell’ambito della Settimana del Povero, indetta dalla Diocesi di Termoli-Larino, la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali e la Caritas Diocesana promuovono un incontro / ascolto per riflettere insieme su un aspetto di una povertà non sempre visibile e riconoscibile: la povertà educativa.

Per “povertà educativa” si intende la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni, povertà non legata solo alla scarsità di mezzi economici, ma anche alla mancanza di attenzione e alla negazione di diritti delle giovani generazioni, primo fra tutti il diritto all’educazione.

Anche il nostro territorio, le nostre famiglie, le istituzioni scolastiche hanno visto, in questi ultimi tempi, crescere solitudini, carenze di cura, disagio giovanile e negazione di futuro.

L’incontro si terrà venerdì, 15 novembre 2024 - ore 18,15 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli e avrà come tema: "Nessuno escluso. Povertà Educativa: Cura, Responsabilità e Futuro".

Interverranno:

Silvia Sanchini: Pedagogista ed educatrice professionale - Rimini,

Adelaide Villa: Dirigente scolastico Istituto Tecnico Marconi-Pilla - Campobasso,

Don Guglielmo Gigli: Psicologo, Centro aiuto alla famiglia Amoris Laetitia - Termoli.

Il nostro invito è rivolto a quanti si occupano di educazione e formazione sia nell’ambito della comunità cristiana che nelle istituzioni.

Manifestazione a cura della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali e la Caritas Diocesana.