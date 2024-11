Comuni illuminati di blu, il grazie dell'associazione diabetici del basso Molise

BASSO MOLISE. Su 10 comuni interpellati a illuminare i municipi di blu per la giornata mondiale del diabete, sono 3 quelli del basso Molise che hanno aderito. Portocannone, Termoli e San Giacomo.

Un "gesto" prezioso per una causa ancora più nobile.

Perché di diabete poco si parla e a volte impropriamente.

Con troppi stereotipi e dicerie. Troppa confusione senza conoscere la distinzione tra il tipo 1 e tipo 2. Troppa poca informazione per una malattia che può esser considerata come la patologia del secolo che, purtroppo, colpisce anche in età pediatrica. A esprimersi, è stata l'associazione diabetici del basso Molise.

"Come associazione diabetici del basso Molise aderente Aniad e facente parte della grande rete di Diabete Italia, ringraziamo tutti i comuni coinvolti. Anche quelli che non hanno risposto, né con Pec né con una luce blu. Se vogliono, novembre è il mese dedicato al diabete. Una luce blu non costa nulla.

Noi andiamo avanti, per far conoscere a tutti questa subdola malattia.

Non c'è cura senza ricerca. La prevenzione parte dalla conoscenza ed è questo il nostro obiettivo primario".

