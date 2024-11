"La violenza sulle donne, strategie per invertire il paradigma"

TERMOLI. Si terrà lunedì 18 novembre, alle ore 9:30, presso l'atrio del primo piano del Comune di Termoli, la conferenza stampa e il convegno dal titolo "Violenza sulle donne. Strategie per invertire il paradigma", organizzati dalla sezione Fidapa di Termoli.

Il programma, articolato in due segmenti, mira a individuare strategie efficaci per contrastare la violenza di genere e invertire il paradigma culturale che la alimenta.

I pregiudizi sull’inferiorità della donna rispetto all’uomo, radicati fin dall’antichità, continuano a persistere anche oggi, creando il terreno fertile per episodi di violenza e femminicidi che quotidianamente occupano le cronache. L’ambizioso obiettivo della Fidapa, ispirato paradossalmente anche da Ovidio con il suo celebre Ars amatoria, è promuovere un cambio di paradigma attraverso il confronto tra diversi ambiti: scuola, comunicazione, legalità e società civile. L'arte, la letteratura, la musica e l’educazione alla gentilezza sono visti come strumenti fondamentali per contrastare la violenza.

Programma - Termoli, 25 novembre 2024: