Corsi musicali gratuiti all'istituto comprensivo "Oddo Bernacchia"

TERMOLI. L’istituto Oddo Bernacchia attiva laboratori musicali di scrittura ed editing gratuiti per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie. Il Progetto laboratori musicali di scrittura ed editing gratuiti, ha il fine di avvicinare gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie del territorio alla musica in maniera semplice e intuitiva, favorendo inclusione e creatività. Una semplice e divertente esperienza tattile che grazie all'utilizzo delle Odla, tastiere di scrittura ed editing, permette a tutti di “toccare” e “cliccare” il Pentagramma su cui si fonda il linguaggio musicale universale.

Il tradizionale rigo musicale cartaceo, diventa tridimensionale e responsivo alla pressione rendendo la scrittura delle note sullo spartito digitale più intuitiva e veloce. Con un felice connubio tra digitale e pratica musicale, la tecnologia Odla semplifica l’approccio allo studio per chi presenta disturbi specifici dell’apprendimento. I laboratori sono gratuiti e si terranno in orario pomeridiano nei giorni sottoindicati, per un totale di quattro incontri.

Le attività sono organizzate e coordinate dagli insegnanti di Strumento Musicale della scuola secondaria di I Grado dell'Istituto comprensivo Oddo Bernacchia: Prof.ssa Clara Silletta, FLAUTO; Prof. Loris Fiore, CLARINETTO; Prof.ssa Giuseppina Nista, PIANOFORTE; Prof. Antonello Petti, PERCUSSIONI; e si svolgeranno presso la sede provvisoria di viale Trieste nei seguenti

giorni e orari:

06/12/2024 dalle 15.00 alle 15.50,

13/12/2024 dalle 15.00 alle 15.50,

10/01/2025 dalle 15.00 alle 15.50,

17/01/2025 dalle 15.00 alle 15.50.