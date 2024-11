Il "contatto con la gente" nei viaggi del Papa, le testimonianze al cinema Oddo

TERMOLI. Stasera, alle 19, al cinema Oddo, si presenta ufficialmente il libro di don Benito Giorgetta e Juan Manuel Cotelo "Accompagnare Papa Francesco in viaggio", che raccoglie diverse testimonianze di vaticanisti al seguito del Pontefice. Alcuni esperti, conoscitori e studiosi delle parole scritte e pronunciate dall'attuale Papa, affermano che tra i verbi da lui più utilizzati ci sono quelli che fanno riferimento al movimento: "andare" e "uscire" coniugati in tutti i modi e in tutti i tempi.

Papa Francesco ha compiuto complessivamente 46 viaggi apostolici in 67 diverse nazioni e 40 visite pastorali in 49 differenti città o paesi d'Italia. «Ogni viaggio - sottolinea il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni nell'introduzione, diffuso anche dall'Ansa - è diverso, ogni viaggio ha motivazioni diverse, che prendono pieghe diverse anche durante il suo stesso sviluppo. È successo in Cile, negli Stati Uniti, in Congo, in Myanmar, in Iraq… L'accoglienza dei popoli, le loro difficoltà, lo stato in cui si trovano, le loro domande, fanno la differenza, a volte in termini molto concreti, tanto da trasformare il senso stesso del viaggio». «I poveri non viaggiano», aveva detto Giovanni Paolo II per rispondere a chi gli chiedeva il motivo dei suoi tanti viaggi apostolici, e lo ripete oggi Papa Francesco, per il quale il motivo principale che lo porta a spostarsi dal Vaticano è proprio «il contatto con la gente».

E' quanto ricorda nella prefazione al libro Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani. Don Benito, parroco di San Timoteo a racconta il suo viaggio al seguito del Papa, quello dell'agosto del 2023, alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. "Todos, todos, todos", è il ritornello che risuonerà in quelle giornate nelle quali due milioni di ragazzi hanno dato al Papa una nuova carica. "Un Papa missionario che nonostante la sua veneranda età, 87 anni, non si stanca di viaggiare, di raggiungere le periferie verso cui ha indirizzato lo sguardo e i passi della Chiesa universale fin dall'inizio del suo pontificato", sottolineano i due autori-coordinatori del volume.

Dopo i saluti delle autorità, il programma prevede gli interventi in presenza di Manuela Tulli, vaticanista dell'Ansa Nazionale e, da remoto, di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Modera e conduce il giornalista, Emanuele Bracone, che intervista don Benito.