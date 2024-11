Erasmus+: L'esperienza formativa per gli studenti del "Giulio Rivera" in Germania

GUGLIONESI. Si è conclusa oggi la mobilità Erasmus per sei studenti delle classi terze del liceo dell’istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi che, grazie all’ accreditamento Erasmus+, hanno potuto vivere un’entusiasmante esperienza formativa nell’incantevole cittadina tedesca di Waldfischbach-Burgalben nella regione della Renania-Palatinato.

La mobilità di gruppo che ha visto anche la partecipazione di sei studenti spagnoli provenienti da Malaga, ha rappresentato un’occasione unica per approfondire temi quali la sostenibilità, l’integrazione europea, la solidarietà e la cittadinanza attiva. Dopo essere stati accolti calorosamente dai docenti, dalle famiglie e dagli studenti dell’istituto Daniel Theysohn i ragazzi sono entrati nel vivo del progetto “Act Local, Think Global. Together for a better Europe”. Il progetto si è articolato in una serie di attività formative ed esperienziali che hanno consentito ai partecipanti delle tre nazioni di ampliare i propri orizzonti e sviluppare competenze sociali e civiche fondamentali. Il primo giorno è stato dedicato alla visita del Völklinger Hütte, un sito patrimonio UNESCO e una delle ultime acciaierie in Europa a mantenere il suo aspetto industriale storico. La visita è stata un’occasione per capire l’importanza del patrimonio industriale europeo e riflettere su come le industrie abbiano modellato il tessuto economico e sociale della regione. Gli studenti hanno potuto comprendere come questi grandi complessi industriali possano essere rimodellati in spazi culturali e turistici, simboleggiando una riconversione verso un’economia sostenibile.

Nella seconda giornata si è svolto un laboratorio incentrato sull’autodifesa e sul coraggio civile: gli studenti hanno imparato a difendersi e a reagire in situazioni di pericolo o disagio. Questo workshop è stato un momento chiave per sviluppare competenze importanti per la loro sicurezza personale, ma anche per sensibilizzarli sulla necessità di essere cittadini attivi e responsabili, pronti ad aiutare il prossimo.

La mobilità ha previsto anche una tappa oltre i confini tedeschi. La visita a Strasburgo ha rappresentato un altro momento significativo perché i ragazzi oltre a ammirare le pittoresche strade della città simbolo di pace e cooperazione tra i popoli, hanno trascorso una mattinata nel Parlamento Europeo, sentendo da vicino il cuore pulsante della democrazia europea. Qui, grazie a un role-play dinamico e interattivo, si sono immedesimati nel ruolo di parlamentari europei comprendendo tutte le procedure specifiche che portano all’approvazione di una legge e riflettendo su come le decisioni prese a livello comunitario abbiano un impatto concreto sulla vita quotidiana di tutti. A Kaiserslautern, i ragazzi hanno fatto tappa presso il Weltladen, una bottega che promuove il commercio equo e solidale. L’ esperienza ha offerto ai ragazzi una prospettiva sul consumo responsabile e sulla solidarietà internazionale. L’obiettivo della visita è stato capire come il commercio equo favorisca condizioni di lavoro dignitose nei Paesi in via di sviluppo e allo stesso tempo incoraggiare a fare scelte di acquisto consapevoli e sostenibili.

Imperdibile la visita al Fritz-Walter-Stadion, un punto di riferimento sia per gli appassionati di calcio sia per il suo ruolo nella promozione dello sport e dei valori di aggregazione sociale che esso rappresenta.

Infine, i ragazzi si sono recati presso La Fondazione Heinrich Kimmle Stiftung, un’organizzazione che si occupa di sostenere le persone con disabilità attraverso laboratori e progetti di inclusione. Durante la visita, gli studenti hanno potuto partecipare attivamente ad alcuni workshop, interagendo direttamente con i partecipanti della fondazione. L’ esperienza ha sensibilizzato i ragazzi sulla tematica dell’inclusione e ha dimostrato come tutti possono contribuire alla società con le proprie capacità.

Oltre alle visite e ai laboratori, non solo mancati momenti di svago in compagnia dei ragazzi tedeschi e spagnoli, durante i quali si è creato un clima di amicizia e condivisione.

La dirigente Patrizia Ancora ringrazia vivamente la coordinatrice Stephanie Müller, lo staff della scuola ospitante e le famiglie per la calorosa accoglienza riservata ai ragazzi e per aver permesso loro di vivere una settimana ricca di esperienze formative, culturali e umane. “L’esperienza non solo ha lasciato un’impronta profonda e indelebile nei cuori dei nostri studenti ma con essa si è acquisita una maggior consapevolezza del proprio ruolo come cittadini europei, attivi e responsabili” - conclude la dirigente.