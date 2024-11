Studenti dell'Oddo-Bernacchia alla scoperta di Roma

TERMOLI. Una bella giornata di sole ha caratterizzato l’uscita didattica a Roma dei piccoli allievi delle classi quinte dell'IC Oddo Bernacchia di Termoli.

Ieri 15 novembre gli alunni accompagnati dalle loro insegnanti hanno partecipato in mattinata ad una visita guidata a palazzo Montecitorio, in cui hanno assistito anche ad una interrogazione parlamentare, nel corso della quale il nostro Istituto è stato nominato e ringraziato dal vicepresidente di turno della camera, onorevole Fabio Rampelli. Nel pomeriggio un tuffo nell'antica Roma per esplorare il Colosseo e i Fori Imperiali. Una giornata bella che resterà sicuramente nei cuori dei piccoli studenti.

