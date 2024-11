"Una vita in nome della legalità"

TERMOLI. Nella mattinata di giovedì 21 novembre 2024, presso la sala del Cinema S. Antonio di Termoli alle ore 10, il Lions Club Termoli Host ha organizzato il convegno “Una Vita In Nome della Legalità.”

Il convegno sarà introdotto dalla “madre coraggio” di Venafro Cav. Palmina Giannini, Presidente dell’Associazione Malattie Rare.

Particolarmente atteso l’intervento di Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano impegnato a sostegno della legalità e di coloro che sono vittime delle prepotenze delle mafie e dell’illegalità, nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Modererà il convegno il dott. Antonello Barone, seguiranno gli interventi degli studenti.

Al convegno parteciperanno alcune classi delle scuole medie superiori della città di Termoli.

Il meeting riguarda un tema importante e molto dibattuto in un momento in cui la legalità sembra essere messa in discussione e violata costantemente.

Il convegno sarà preceduto dai saluti del Presidente del Lions Club Termoli Host Alessandra Candela.

La cittadinanza tutta è invitata ad intervenire.