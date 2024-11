Strade sicure, impegno comune: la giornata in ricordo delle vittime degli incidenti

Per non dimenticare dom 17 novembre 2024

TERMOLI. Domani, lunedì 18 novembre, cade la giornata mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale.

In questa occasione, organizzata una sessione formativa sul tema della sicurezza stradale con esperti di settore, personale sanitario ed associazioni di volontariato.

L'evento è stato organizzato dall’ Associazione Salam Aps di Termoli in collaborazione con Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso ed ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Termoli, nonché il sostegno e la condivisione del Centro Servizi per il Volontariato, CSV Molise. Sono state coinvolte le seguenti associazioni: Misericordia Termoli, Sae112 Termoli, Unasca, T.H.O.R Formazione, AVIS Termoli.

La mattinata dei lavori è rivolta a tutti i cittadini e ai giovani in particolare e rientra tra le celebrazioni indette per la “Giornata mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale”.

Il taglio conferito all’iniziativa è duplice perché all’informazione si aggiunge la formazione. La presenza di numerosi relatori ha consentito un approccio multidisciplinare. Si tratta di personalità che operano da numerosi anni nell’ambito della sicurezza stradale, ognuno con una sua specificità.

Il primo cittadino inaugurerà la sessione portando i saluti dell’Amministrazione. Seguiranno una serie di interventi tecnici, dal taglio divulgativo: si passerà da “Sensibilizzazione alla guida con Teresio Viotti, Responsabile Regionale Unasca, a “Giovani on the road”, tema curato da Salvatore Augelli, Cavaliere della Repubblica e già Comandante della Polizia Stradale di Termoli. Carlo Virgilio, Responsabile Thor Formazione sicurezza stradale Guida sicura in emergenza invece si soffermerà su “Aggiornamento periodico patentati”. Chiude la serie degli interventi tecnici Roberto D’Aloisio, Presidente della Camera Penale di Larino, con “Aspetti penali e processuali delle violazioni alla guida”.

Prima di questo panel di interventi tecnici Carmela Basile, Responsabile di Europe Direct Molise, si focalizzerà su “Sicurezza stradale in Europa, verso la Vision Zero”.

A conclusione della giornata tre testimonianze di personale sanitario quotidianamente impegnato anche nel fronteggiare le conseguenze di incidenti stradali.

Introduce e modera Hanen Gzaiel, Presidente Associazione Salam Aps.