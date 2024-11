Delegazione diocesana alla prima assemblea sinodale a Roma

TERMOLI. Trasferta romana per il vescovo Gianfranco De Luca, monsignor Antonio Sabetta e il delegato diocesano Michele Cocomazzi, che hanno partecipato, presso la Conferenza episcopale italiana, alla prima assemblea sinodale, celebrata alla Basilica papale di San Paolo fuori le mura, a cui hanno preso parte i vescovi e delegati laici di tutte le diocesi, quasi mille da tutta Italia i partecipanti.

Una delle tappe della “fase profetica”, ultimo tratto del Cammino sinodale nazionale, per confrontarsi sui Lineamenti (il testo che raccoglie i risultati finora raggiunti e propone alcune traiettorie pratiche) per poi giungere allo Strumento di lavoro, in vista della Seconda Assemblea sinodale in programma, sempre a Roma, dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, compongono l’Assemblea i Vescovi, i referenti diocesani, i componenti del Comitato del Cammino sinodale, i Direttori degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della Cei, alcuni esperti e invitati.

Le diverse delegazioni diocesane (uguali per entrambe le Assemblee) sono guidate dal Vescovo locale e formate da un numero di referenti proporzionale a quello degli abitanti, per un totale di 875 delegati.

Alla presenti – tra delegati e Vescovi – 943 persone di cui: 4 Cardinali, 170 Vescovi, 4 Padri Abati, 238 Sacerdoti, 6 Diaconi, 37 Religiose e Religiosi, 210 Laici, 274 Laiche. In totale 641 uomini e 302 donne.