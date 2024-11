Giornata dello studente, riflessione "targata" Casa dei Diritti

TERMOLI. Un calendario che propone ogni dì spunti e ricorrenze, a ricordarcelo è la Casa dei Diritti delle persone.

«Tutti gli anni, il 17 novembre si celebra la Giornata Internazionale dello Studente, una manifestazione molto importante che mira a salvaguardare il diritto allo studio.

Lo studio è uno dei diritti inalienabili dell'individuo e rappresenta le fondamenta su cui si basa una società civile. Studiare non solo genera arricchimento e crescita personale, ma permette di progredire da un punto di vista sociale, economico e culturale, migliorando le condizioni di vita sia dei singoli cittadini che delle intere comunità.

Questa data è l'anniversario degli eccidi nazisti di studenti e professori cecoslovacchi. Nel 1939, a Praga ci fu una manifestazione tenuta da studenti dell'Università "Carolina", durante la quale lo studente Jan Opletal fu colpito con un'arma da fuoco dalle forze di sicurezza tedesche e morì giorni dopo a causa delle ferite riportate. Il suo corteo funebre, composto da migliaia di studenti, si trasformò in una manifestazione anti-nazista. Le autorità tedesche risposero con violenza, prendendo contromisure drastiche: tutti gli istituti di istruzione superiore furono chiusi, 1200 studenti furono arrestati e deportati in campi di concentramento e, il 17 novembre, furono giustiziate senza processo nove persone, tra studenti e professori.

Due anni dopo a Londra, nel 1941, il 17 novembre venne dichiarato Giornata Internazionale dello Studente.

La Casa dei Diritti ha a cuore questa Giornata perché crede fortemente nel diritto allo studio di ogni individuo. Il nostro numero verde 800.661.501 è attivo 24h per tutelare tutti coloro che, per diverse ragioni, non hanno la fortuna di accedere a questo fondamentale diritto».