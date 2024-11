Le opere di Danilo Susi ai "caffè artistici" dei Cantieri creativi

TERMOLI. L'artista astrattista Danilo Susi, fotografo, reduce dalla sua mostra a New York, presenta il suo lavoro a Termoli, presso la sede dei Cantieri Creativi, villa Inclinata, in occasione di uno dei caffè artistici organizzati periodicamente dall'associazione.

I caffè artistici dei Cantieri Creativi sono incontri che mirano a far conoscere nel nostro ambito un artista. Dal 2010, anno di fondazione del gruppo, ne sono stati fatti diversi. Ospite è stato anche l’attore Edoardo Siravo, intervistato dal cantante Angelo Fabrizi.

Le opere sono esposte nella sede associativa, villa Inclinata per un solo giorno. Sono presentate in chiave critica al pubblico presente. L’artista stesso si racconta e interagisce liberamente con gli invitati mentre insieme si degusta un caffè accompagnato anche da un dolce. Seguono proiezioni e musica dal vivo. La poesia, regina delle arti, può fare capolino tra l’arte visiva e la musica. Sono incontri semplici e profondi nel contempo, senza interessi pubblicitari o economici. Nel caso possa interessare l’acquisto di un’opera, il fruitore, solo successivamente, contatterà in privato l’artista. Venerdì 22 novembre è ospite dei l’artista fotografo Danilo Susi.

La ricerca del fotografico si è definita in special modo sullo studio della macro e dell’acqua, negli infiniti riflessi e colori che la luce genera sull’acqua, approdando ad una forma di astrattismo che lo ha inserito a pieno titolo tra gli autori d’arte contemporanea.

Ha vinto numerosi premi d’arte contemporanea e ha fatto mostre in varie città italiane. La sua ricerca artistica si è evoluta anche in collaborazioni con la Moda e l’Arte Orafa, e ha affrontato il campo del design con inserti nell’arredamento d’interni. In collaborazione con alcuni orafi di Pescara, ha realizzato gioielli partendo da una sua immagine fotografica.

Ultimo traguardo: ha esposto nel mese scorso presso la Blue Gallery di Manhattan, a New York. Queste opere saranno esposte a villa Inclinata, sede dei Cantieri Creativi, il 22 novembre, in occasione di uno dei caffè artistici organizzati periodicamente dall'associazione.

L'evento prevede la presentazione dell’artista condotta dalla storica dell’arte Antonietta Aida Caruso, curatrice dell’incontro, e alcune proiezioni che illustrano gli eventi più significativi che hanno segnato il cammino artistico di Danilo. Seguiranno ad arricchire la serata: la recitazione di poesie di Rossella de Magistris e gli interventi musicali-canori del maestro Valerio Santoro, col tenore Giorgio Villano. Concluderà l'oboe armena di Luca Mastrogiuseppe.