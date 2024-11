Maria Carmela Mugnano conquista il Premio speciale al concorso nazionale di Pescara

TERMOLI. Maria Carmela Mugnano percorre l’Italia in lungo e in largo, mietendo premi e riconoscimenti.

Si è svolta il 16 novembre al teatro Cordova di Pescara la premiazione della terza edizione del Premio letterario nazionale in onore e memoria di Ubaldo Giacomucci e Riccardo Santini, due nomi insigni nel campo letterario, che hanno lasciato in Abruzzo una grande e viva impronta di cultura e poesia che si è irradiata in campo nazionale ed internazionale.

Il Premio, che ha visto un’enorme partecipazione di poeti e letterati, ha ricevuto, tra gli altri, il patrocinio della Provincia di Pescara e della Fondazione Pescarabruzzo, ed è stato indetto e organizzato dall’Associazione Culturale Italia è… Next Generation nella persona di Elena Costa, giornalista, Editore, e Presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi, oltre che Presidente del Premio.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’insegna di una grande energia poetica e letteraria e una notevole creatività e capacità espressiva delle opere premiate dei tanti scrittori giunti da molte parti d’Italia, che sono stati accolti e ringraziati, oltre che dalla Presidente e dai vari componenti dell'illustre Giuria, anche dal Primo Cittadino di Pescara, Carlo Masci, che ha portato i saluti istituzionali e ha parlato di una Città che riesce a declinare in tante manifestazioni la cultura, lo sport... oltre agli importanti incontri ed eventi internazionali.

Tra i premiati la scrittrice termolese Maria Carmela Mugnano, con la poesia “Quando di simulacri…” che ha ricevuto il Premio speciale dell’Associazione Culturale “Il Faro” direttamente dalle mani della Presidente dell’Associazione, Irene Gallieni.

Da rilevare la presenza artistica del pittore Vittorio Di Boscio, presente con una sua opera, e di Alfredo Scogna, chitarrista e cantante, che porta avanti un tour nazionale con le canzoni di De André.

