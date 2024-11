Scuola popolare: «Uscire dalla guerra, per un’economia di pace»

TERMOLI. Torna la scuola popolare, per il terzo incontro del ciclo inaugurale.

Terzo incontro della SCUOLA POPOLARE – “Una comunità si-cura”: l’appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 17 nei locali della Parrocchia Il Sacro Cuore di Termoli.

Al centro del confronto la pace e l’economia di guerra: il dibattito si articolerà intorno alla presentazione del libro Uscire dalla guerra, per un’economia di pace curato da Antonio De Lellis, Rosetta Placido, Stefano Risso (Cittadella Editrice, Assisi 2023). Saranno presenti: Antonio De Lellis, curatore del libro e presidente dell’associazione FACED (Famiglie contro l’Emarginazione e la Droga), don Silvio Piccoli, coautore del libro, Stefano Risso, attivista da anni di Attac Italia (Associazione per le Tassazioni Transnazionali e l’Aiuto ai Cittadini).





La SCUOLA POPOLARE è un progetto promosso dall’ass.ne FACED ETS con LA CITTÀ INVISIBILE: uno spazio di formazione ed autoformazione aperto alla cittadinanza per cercare di comprendere insieme la portata dei grandi mutamenti epocali in corso e le ripercussioni di questi anche nei nostri territori e nelle nostre vite. Il progetto nasce dalla convinzione, maturata in decenni di “lavoro sul campo” a contatto stretto e diretto con le persone in stato di emarginazione, che al lavoro quotidiano di cura vada necessariamente associato il lavoro culturale di contestualizzazione dei fenomeni e ricerca delle cause che generano e producono le marginalità. Non c’è CURA senza CULTURA.

La SCUOLA POPOLARE vorrebbe aprire un dibattito e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.