Trionfo "dolce" per Claudio Vicanò: campione mondiale a Paestum con la pizza dessert

TERMOLI. Si è svolta a Paestum la decima edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc, una kermesse che ogni anno si afferma sempre più come un evento di portata globale, attirando concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Tra i protagonisti di questa edizione si è distinto Claudio Vicanò, romano di nascita ma termolese d’adozione, che ha conquistato il titolo di campione mondiale 2024 nella categoria pizza dessert/dolce.

La creazione vincente di Vicanò è una pizza dessert dal sapore unico: un impasto al cacao amaro, fritto e poi ripassato al forno a legna, farcito con due mousse—una al cioccolato croccante e l’altra al fiordilatte. A completare l’opera, tra le due mousse, una cialda croccante al cioccolato fondente decorata con menta fresca, lamponi e croccante al cacao.

Claudio Vicanò lavora in Svizzera presso la “Stiva Ursus” del Catrina Experience di Disentis Müster, dove continua a perfezionare la sua arte della pizza. Da oltre vent’anni, la pizza è per lui una passione e una forma d’arte: nel 2023, le sue sculture di pizza hanno raggiunto persino il Santo Padre, con creazioni personalizzate per Papa Francesco e numerosi vip.

Attualmente, Vicanò è anche testimonial per Galbani in Svizzera, ulteriore conferma del suo talento riconosciuto a livello internazionale. E con Claudio, il team Galbani sale ancora una volta sul podio.