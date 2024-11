Salute mentale in contesti rurali: sfide e prospettive

TERMOLI. Salute mentale in contesti rurali, una necessaria call to action si terrà mercoledì 20 novembre, presso l'Hotel Meridiano di Termoli a partire dalle ore 9.

Le comunità rurali sono spesso associate a paesaggi idilliaci e stili di vita tranquilli, ma dietro questa immagine si nascondono sfide significative per la salute mentale dei residenti. Il convegno si propone di esaminare le complessità della salute mentale nelle aree rurali. In questi contesti, uno dei principali fattori che influisce negativamente sul benessere dei residenti è l'accesso limitato ai servizi sanitari. La carenza di strutture specializzate e di professionisti della salute mentale si traduce in prognosi peggiori e in tassi significativi di psicopatologia resistente ai trattamenti. Inoltre, l'isolamento geografico, l'invecchiamento della popolazione e il calo demografico minano il tessuto sociale, limitando lo sviluppo economico e le prospettive lavorative. Nelle aree rurali, il reddito pro capite è generalmente inferiore rispetto alle aree urbane, e l'accesso all'istruzione e a numerosi servizi è ostacolato dai costi di trasporto.

La letteratura scientifica rivela dati allarmanti circa la salute mentale nelle comunità rurali. Studi recenti documentano tassi di depressione e suicidio superiori a quelli delle aree urbane, così come una maggiore incidenza di disturbi da dipendenze patologiche.

Questa condizione rappresenta una grande sfida per i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) periferici, che devono adottare approcci olistici e coordinati. È essenziale implementare programmi di telepsichiatria per migliorare l'accesso ai servizi di salute mentale, formare i professionisti sanitari locali per riconoscere e trattare i disturbi mentali, e promuovere programmi di sostegno sociale per combattere l'isolamento e favorire la coesione comunitaria. Un altro aspetto cruciale per i DSM rurali è il coinvolgimento attivo delle comunità locali nel processo decisionale riguardante la salute mentale, al fine di rispondere alle esigenze specifiche e disporre degli strumenti adeguati per pianificare le cure.

Programma del Convegno:

09:00 – 09:15 Saluti istituzionali e introduzione al Convegno: A. Gentile, A. Ruberto

09:15 – 10:00 Psicopatologia e contesti di vita: dai setting rurali alle megalopoli: U. Volpe

10:00 – 10:30 Benessere, felicità e qualità della vita in contesti urbani e rurali: F. Maricchiolo

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:30 Depressione e Depressione Maggiore Resistente. Quali interventi in contesti rurali? D. De Berardis

11:30 – 12:00 Addiction e psicopatologia maggiore nei contesti rurali: M. Pettorruso

12:00 – 12:30 Psicosi e Ruralità: epidemiologia e trattamenti possibili: A. Ventriglio

12:30 – 13:00 Lunch

13:15 – 14:15 Tavola Rotonda: Confronto e Priorità di cura nei DSM DP Italiani Rurali: A. Gentile, A. Ruberto, A. Malinconico

Discussant:

Alessandro Coni, Direttore S.C. Cure Territoriali - CSM Cagliari 1

Giuseppe Di Iorio, Medico referente CSM Ortona

Andrea Dimitri, Psichiatra CSM Manduria

Mirco Di Sandro, Phd in Sociologia e Presidente CISAV-APS

Edvige Facchi, Direttore UOC Psichiatria Grosseto

Marco Grignani, Direttore f.f. DSM Usl Umbria 1

Vito Incampo, Psichiatra CSM Matera

Antonio Lalli, Assistente sociale e Responsabile Ambulatorio Sociale Molise

Antonio Lo Conte, Presidente ANPIS Puglia

Gianni Meffe, Sindaco Comune Torella del Sannio

Luigi Perna, Tossicologo Ser.D Avellino

18:00 – 18:15 Conclusioni e Test ECM

Informazioni sull'evento:

Evento n. 6273-431140

Crediti ECM assegnati: 8

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Sede: Hotel Meridiano, Lungomare Colombo, 52 - Termoli

