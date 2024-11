Al via Adriatika Winter, il festival di percorsi creativi

TERMOLI. Domenica 24 novembre alle 18.00, presso l'Auditorium del Comune di Termoli di Via Elba (sopra il Pam) prende il via Adriatika Winter, in collaborazione con La Casa del Libro e il Comune di Termoli.

Doppia performance, ad ingresso libero, con la Compagnia Balletto di Sardegna in Oscure Luminescenze e a seguire Duetx con Marco Munno e Manuela Facelgi.

Il Festival continua con gli appuntamenti del Teatro Ragazzi, eventi per i bambini e famiglie.

Domenica 08 dicembre sempre alle 18.00, Goccia Fiume, Spettacolo-laboratorio per l’infanzia liberamente tratto dal racconto “Gocce di voce”

Ideazione drammaturgia e performance: Mariangela Celi e Gisela Fantacuzzi.

Domenica 22 dicembre Il Cantafavole, dalle “Favole al telefono” di Gianni Rodari musicate dal noto cantastorie Gianluca Lalli.

Domenica 29 dicembre chiudiamo con un ultimo appuntamento della Stagione Contemporanea, Marta Ant presenta nella sua città Radici, attraverso il dialogo interconnesso degli artisti secondo tecniche di improvvisazione strutturata, vuole condividere un viaggio di trasformazione e gioco, incarnando stadi di transizione, viaggi di personalità e musica visionaria.

L'istallazione racconta il percorso dell'artista Marta Ant verso le sue radici, in un viaggio che intreccia passato e presente, che interagisce con lo spazio attraverso cui l'artista incontra nuovi linguaggi e versioni di sé.

Per gli appuntamenti a pagamento è possibile acquistarli al botteghino il giorno dello spettacolo.