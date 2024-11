"Squilli di Trombetta", le pagelle dell'ultimo weekend sportivo termolese

TERMOLI. Squilli di... Trombetta, diamo i voti alle prestazioni sportive dell'ultimo weekend sportivo termolese.

PALLACANESTRO SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI. Voto 10.

Non poteva aprirsi in modo migliore questa doppietta di incontri casalinghi che ha visto, domenica al PalaSabetta, il Mola New Basket e, in replica, mercoledì 20, la Cestistica Benevento. Bella e convincente vittoria per i ragazzi di Marinelli, che proprio domenica ha festeggiato l’arrivo di Aurora in famiglia (Auguroni dalla nostra redazione!). La vittoria è stata dedicata alla piccola Aurora Marinelli. Ora la squadra è a 10 punti, e se mercoledì dovesse arrivare un’altra vittoria, gli scenari si farebbero davvero esaltanti. Contro il Mola, fin da subito, si è notato il divario tecnico tra le due squadre. Obinna & C. hanno preso subito il largo, mantenendo una distanza di oltre 20 punti per quasi tutto il match. Solo nel finale i termolesi hanno rallentato un po’, anche per risparmiare energie in vista dell’impegno con il Benevento. Ottime prove dei soliti Obinna e Simas Raupys, ma soprattutto di Antonio Matera e un ritrovato Matteo Tersillo, alias "Mamba Rossa".

CALCIO REGIONALE PROMOZIONE – TERMOLI 2016 G.S. DIFESA GRANDE. Voto 9,5.

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! Finalmente arriva la prima vittoria anche per il Termoli 2016 G.S. Difesa Grande, che vince 0-2 in casa di una diretta concorrente per la salvezza. Un risultato che vale oro e che potrebbe essere l'inizio di una risalita che, fino a sette giorni fa, sembrava utopistica. La doppietta di Ricciuti ci riempie di gioia! Dai, che ce la fai, recitava una vecchia canzone. Applichiamola anche per il TERMOLI 2016!

DDR2 REGIONALE ABRUZZO – BASKET MOLISE BASKET YOUNG. Voto 9,5.

Se la prima squadra di Serie B interregionale va oltre le aspettative, la cantera del MBY va ancora meglio nel campionato DDR 2 Abruzzo. Dopo tre giornate, la squadra ha vinto tutte le partite e vola solitaria in vetta alla classifica. Se questi sono i risultati dopo solo tre partite, la forza della squadra è evidente. Uber alles MBY!

VOLLEY UNDER 18 FEMMINILE – TERMOLI PALLAVOLO. Voto 9.

Vittoria all’esordio per le ragazze Under 18 della Termoli Pallavolo! La squadra parte con il piede giusto nel campionato U18, conquistando la prima vittoria con un netto 3-0 contro la Delfina Volley School. I parziali (25-15, 25-11, 25-23) raccontano di una partita ben giocata, nonostante qualche errore nel terzo set che ha rischiato di complicare il finale. Un grande applauso a tutte le atlete per l’impegno e la determinazione. Iniziare bene, vincere un derby e fare un passo alla volta è fondamentale per l’autostima.

VOLLEY UNDER 18 FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL. Voto 6.

Sufficienza meritata per le ragazze della Delfina Volley School. Nonostante il 3-0 a sfavore, l’impegno è stato evidente e non si sono arrese facilmente. Probabilmente manca ancora un pizzico di esperienza, ma questa verrà acquisita solo giocando e, talvolta, affrontando sconfitte. I successi futuri passano anche attraverso queste battute d’arresto.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B – ARCADIA CALCIO A 5. Voto 5,5.

Chiamati alla ripresa del campionato, gli Arcadia Calcio a 5 affrontano una nobile del campionato, lo Chaminade CB. La squadra termolese parte bene, portandosi subito sullo 0-2. Poi, dopo essere stati raggiunti sul 2-2, riescono ancora a riportarsi in vantaggio 2-3 prima della fine del primo tempo. Tuttavia, nella ripresa, pagano gli sforzi fatti e lo Chaminade dilaga, vincendo 7-3. Sarà per la prossima volta, comunque si apprezza l’impegno.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920. Voto 4.

Ormai è ufficiale, il Termoli delle prime quattro giornate è sparito. Non solo metaforicamente, ma soprattutto materialmente. La squadra, in un mese, possiamo vederla solo due volte, quando il calendario propone partite casalinghe, e per soli 90 minuti più recupero. Dopo, riprendono il pullman e tornano nel loro eremo ufficiale di quest’anno a Pietramelara. Come può un tifoso sentirsi legato alla squadra se la vede solo in occasioni sporadiche? La situazione è surreale. Nelle ultime otto partite sono arrivate sei sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Lo scollamento tra squadra e tifosi aumenta sempre di più. Se il Termoli vuole salvare la situazione, sa bene cosa deve fare: rinforzare la squadra. Oggi ci sono grosse lacune, in particolare nel centrocampo, e in attacco serve un altro giocatore che possa affiancare Puntoriere e Barone. Inoltre, bisogna tornare a casa, perché la squadra ha tutto il necessario per vivere e allenarsi regolarmente, come accadeva negli anni scorsi. La squadra itinerante sta davvero stancando e esasperando i tifosi che, nonostante tutto, l'hanno sempre seguita con affetto. Ma la pazienza ha un limite. Errare è umano, ma perseverare è diabolico.

