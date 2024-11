Applausi per Magna Capitana nel Caffè Letterario di Palazzo Norante

CAMPOMARINO-COLLETORTO. Applausi per Magna Capitana nel Caffè Letterario di Palazzo Norante, dove emoziona e vibra la voce della poesia. Cultura a braccetto con la poesia grazie all'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino. Che si conferma un punto importante per le iniziative nel Basso Molise. In questa antica dimora storica approda il libro di Luigi Pizzuto Magna Capitana. La silloge poetica mette in primo piano la realtà dei paesi, la voce delle cose, della natura e i problemi dell'uomo. L'attenzione e' rivolta a tutto ciò che ci gira intorno. Fa riflettere, appassiona e ci scuote. La poesia col suo dolce sentire guarda intorno, abbraccia, aiuta a capire. La presentazione si apre con una bella poesia dedicata a Campomarino.

"L'anima arbereshe sorride/tra Nuova Cliternia la chiesa di Santa Maria/e i racconti rurali sui murales/Nell'etere il campanile di Santa Cristina/e' una punta di gloria/Una preghiera silenziosa/un ponte sul mare/tra due sponde lontane/E' sacro il suo respiro divino/Nei suoi rintocchi/ tiene dentro il mondo dei vivi/la giostra che gira/il borgo dipinto/gli scogli rettilinei/la Tintilia che tinge/il sudore dei contadini/che fanno il buon vino". Il testo poetico abbraccia le essenze del territorio. La voce dell'attrice Annamaria Graziani le esalta nei dettagli tra presente e passato. Sottolineando il carattere della vita sociale che va avanti. Catia Travaglini e Marco Altobello portano i saluti dell'Istituzione Cultura e delle autorità comunali. Impegnate puntualmente in un'azione culturale di tutto rispetto. Aperta alle nuove voci e sensibile alle esperienze che contano. Lectio magistralis poi del preside Antonio Mucciaccio, scrittore, storico e amante della poesia. Nel suo intervento spiega la radice storica di "Magna Capitana". E tra non poche curiosità traccia i forti legami legati agli eventi federiciani. Ricchi di gloria tra Foggia e Bologna con la figura esemplare di re Enzo, figlio di Federico II, amante della poesia, dell'arte, della scienza e di una filosofia di vita che mette al centro il progresso dell'uomo.

Nel dialogo con l'autore la poetessa Rossella de Magistris analizza gli sguardi dei versi. Dentro e fuori. E i problemi dell'uomo che con la guerra crescono ancora. A dismisura. Senza soluzione. Mortificando ogni cosa e la vita dell'essere umano in particolare quando si parla del dramma della Striscia di Gaza. Qui continua la strage degli innocenti. Palazzi e interi quartieri sono ridotti a fumanti macerie. "Come piccole mummie/ i corpi dei bimbi sono adagiati per terra/tutti in fila/senza giochi/senza sorrisi". La lettura dei versi commuove. Si avverte il bisogno d'amore fra albe e tramonti. Si capisce che per vivere in pace e' bene rispettare l'ambiente e la vita dell'uomo in ogni dove. Dal dialogo in sala pertanto tanti segnali. Tanti interrogativi. Tante impressioni. In "Laudato sie" nelle cose più semplici c'è il trionfo del bello. Il borgo invece è una dimora che ti contiene.

Di sera ti dà la possibilità di guardare il cielo per contare ancora le stelle. La sopravvivenza del pianeta oggi è una questione cruciale. Ferisce gli sguardi del cuore. L'uomo se vuole può dare una svolta. Con le sue buone parole la poesia può fare qualche cosa. Può aiutare a "ricucire le ferite del mondo". «Luigi Pizzuto - conclude Rossella de Magistris, premiato in più occasioni, è un grande osservatore. La sua sensibilità è in sintonia con la natura. Con naturalezza porta il lettore là, ove lui respira e cammina, elargendo emozioni, le sue, alte nella scala dei valori».