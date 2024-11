Rinviata a dicembre la "Festa del cioccolato"

TERMOLI. Si comunica che a causa delle possibili condizioni metereologiche avverse, la quinta edizione della Festa del Cioccolato si terrà dal 13 al 15 dicembre e non più dal 22 al 24 novembre come in precedenza annunciato.

Resta invece invariato il programma dell’evento:

In occasione della quinta edizione della “Festa del Cioccolato”, che si terrà in Piazza Vittorio Veneto è stato indetto il concorso “Miglior Dolce al Cioccolato” – 2024.

Sarà possibile realizzare due creazioni dolciarie a base di cioccolato, la prima per la degustazione/valutazione, la seconda per un’asta pubblica con l’intero incasso che sarà devoluto all’associazione di volontariato “San Vincenzo De Paoli” di Termoli.

La “Festa del Cioccolato” è ormai un appuntamento consolidato ed è organizzata dall’associazione Amip in collaborazione con il Comune di Termoli - assessorato Cultura e Turismo, Istituto Ipseoa “Federico di Svevia”, Confesercenti e liceo Artistico “Jacovitti”.

Quest’anno, oltre ai numerosi stand, degustazioni e momenti ludici per i più piccoli, è previsto il concorso che andrà a premiare i migliori dolci a base di cioccolato.

L’iscrizione dovrà pervenire agli organizzatori entro il prossimo 13 dicembre 2024 all’indirizzo mail festadelcioccolato.termoli@gmail.com

La quota di partecipazione è di dieci euro (da versare il 14.12.2024 dalle 16,30 alle 17,30 nell’apposito stand di Piazza Vittorio Veneto), in seguito le torte dovranno essere consegnate sempre il 15 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 17,30 presso lo stand di Piazza Vittorio Veneto dove, successivamente, avverrà la degustazione e la premiazione che si terrà intorno alle 19.

I primi tre classificati saranno premiati con un attestato di riconoscimento.

Di seguito il link per poter scaricare il regolamento e il modulo di iscrizione: https://www.comune.termoli.cb.it/images/Cioccolato2024REGOLAMENTO.pdf