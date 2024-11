Don Costantino Di Pietrantonio nuovo parroco di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domenica 24 novembre 2024, alle 17, nella chiesa di San Giuliano Martire in San Giuliano di Puglia, don Costantino Di Pietrantonio inizierà il ministero pastorale come parroco.

La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca.

Allo stesso tempo don Costantino continuerà il suo servizio pastorale come parroco di Santa Croce di Magliano – parrocchia di Sant'Antonio di Padova.

Un grazie a don Pietro Cannella, che ha guidato con amore e cura pastorale la comunità di San Giuliano in questi anni, e – in comunione di preghiera – affidiamo al Signore Gesù il nuovo servizio di don Costantino in paese per una crescita nella fede, nella speranza e nel senso di appartenenza a tutta la comunità pastorale.