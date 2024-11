Termolesi brava gente, Carmela Stigliani: una vita in pediatria

Termolesi brava gente: incontro con Carmela Stigliani

TERMOLI. Inauguriamo una nuova rubrica, dal titolo “Termolesi, brava gente”, raccontandovi la storia di Carmela Stigliani, coordinatrice del reparto neonatale presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli. Con ben 42 anni di servizio alle spalle, di cui 31 trascorsi nell’area di Pediatria e Neonatologia, Carmela ha sempre vissuto il suo lavoro come una vera e propria missione, svolgendolo con serenità e dedizione.

I primi anni della sua carriera l’hanno vista impegnata in reparti dedicati agli adulti, ma la sua vera vocazione è emersa quando è approdata al luogo dove nasce la vita. Quel momento magico e irripetibile della nascita è diventato il fulcro del suo impegno professionale, che lei stessa ha definito come "il momento più bello della nostra esistenza".

Durante la sua carriera, Carmela è stata anche una cara amica della nostra redazione. Con entusiasmo e sensibilità, collaborava per comunicarci il nome del primo bambino o bambina termolese nato il primo giorno dell’anno, permettendoci di condividere questa gioia con tutta la comunità.

In 42 anni di servizio, Carmela ha visto nascere circa 18.000 bambini. Molti di loro, oggi adulti e genitori a loro volta, la riconoscono e le dimostrano ancora affetto e gratitudine. Lei stessa ci ha confessato che l’ambiente lavorativo le manca molto e che, se ce ne fosse bisogno, sarebbe pronta a tornare immediatamente.

Un aspetto straordinario del suo percorso professionale è che, in tutti questi anni, Carmela non ha mai registrato un giorno di assenza dal lavoro: un esempio di dedizione senza pari.

Insieme ai colleghi, Carmela ha promosso numerose iniziative per regalare un sorriso ai piccoli pazienti, soprattutto durante i periodi di ricovero. Ha organizzato feste e momenti speciali in occasioni come Natale e Pasqua, trasformando l’ospedale in un luogo più umano e accogliente, sia per i bambini sia per i loro genitori.

Carmela Stigliani è stata un angelo custode non solo per i suoi piccoli pazienti, ma anche per i colleghi e i medici che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. Per noi rappresenterà sempre il simbolo di quella "brava gente" che incarna il meglio della nostra comunità.

Grazie, Carmela, per tutto ciò che hai fatto. La tua dedizione resterà un esempio indimenticabile per tutti noi.