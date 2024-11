“Petali di Rose”: a Ururi contro la violenza sulle donne

URURI. “Petali di Rose”: Il Comune di Ururi contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Ururi presenta “Petali di Rose”, un evento di riflessione e sensibilizzazione che si terrà domenica 24 novembre presso il Teatro Comunale di Ururi, a partire dalle 18.30.

In un periodo storico segnato da episodi sempre più frequenti di violenza di genere, “Petali di Rose” si propone di toccare le coscienze e promuovere il rispetto reciproco come valore fondamentale per una società più equa e giusta. L’iniziativa, che unisce arte, cultura e riflessione, vuole sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere, offrendo momenti di emozione e condivisione.

Protagonisti della serata saranno: le associazioni “Impertinenti all’Improvviso” e “Napulammore”, con performance teatrali e musicali dal forte impatto emotivo; la Scuola di Danza di Modesto Garofalo, con esibizioni ispirate alla forza e alla resilienza femminile; le docenti Rossana Vaudo e Anna Milanese, che porteranno riflessioni e spunti culturali sul tema; lo scrittore Massimo Starita e Enrichetta Glave, che condivideranno le loro esperienze e opere legate al tema della serata.

L’evento sarà un momento di unione e consapevolezza collettiva, nel quale l’arte si farà portavoce di un messaggio universale: la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione., un momento di comunità, un’occasione per unirsi contro ogni forma di violenza e per promuovere una cultura del rispetto attraverso le potenti forme espressive dell’arte e della cultura.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare per testimoniare insieme il proprio impegno contro la violenza sulle donne.