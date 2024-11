Rose all'uncinetto contro la violenza sulle donne

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domenica 24 novembre 2024, alle 16, in piazza a San Giuliano di Puglia l'associazione Il filo dei sogni in collaborazione con l'associazione Vivere a colori porterà in piazza tante rose realizzate ad uncinetto come momento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L'idea di realizzare le rose è arrivata da una signora di Belluno, Maria Zanette. Da San Giuliano di Puglia partirà un forte grido per ribadire il no a ogni forma di violenza contro le donne.

Il programma prevede, tra gli altri, l'intervento del sindaco, Antonello Nardelli, e del presidente dell'Associazione vivere a colori, Nicola Nardelli.

Spazio a poesia e brani musicali a tema. Nell'occasione continuerà la raccolta delle offerte che saranno impegnate per altri progetti socioculturali e per sostenere iniziative dedicate alle donne vittime di violenza. Tutti sono invitati a partecipare.