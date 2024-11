Eurojackpot: la dea bendata bacia il Molise, centrato un "5+1" da 4 milioni di euro

CAMPOBASSO. Nel concorso EuroJackpot di venerdì 22 novembre 2024, la combinazione vincente è stata 30, 10, 41, 6, 34, con Euronumeri 7 e 10. Sebbene non ci siano stati "5+2", sei persone hanno centrato il "5+1", vincendo 4.243.653 euro ciascuna. Tra queste, una delle vincite è stata registrata a Campobasso, presso il Bar Caffè De Gregorio, situato in Via XXIV Maggio 180D. Inoltre, sono stati segnati anche otto "5+0", con un premio di 299.271 euro per ciascun vincitore. Per il prossimo concorso, il Jackpot sale a 120 milioni di euro.