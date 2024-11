In Cattedrale a Termoli la messa coi cori parrocchiali

TERMOLI. Nella solennità di Cristo Re, domenica 24 novembre 2024, alle 18, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, presiederà la celebrazione eucaristica a cui sono chiamati a partecipare tutti i cori delle parrocchie della diocesi di Termoli-Larino. In questa occasione i cori rinnoveranno il loro sì di adesione al ministero del canto sacro e il vescovo consegnerà il mandato ai direttori di ciascun coro. Inoltre, vi sarà la cerimonia di vestizione di un nuovo cantore della cappella musicale di Santa Maria della Purificazione diretta dal maestro, Paolo Tarantino.

Quest'anno, in particolare, tra i brani che verranno eseguiti, vi è la messa opera 36 di Ch. M. Widor, compositore francese di fine Ottocento e inizio Novecento.

Un momento importante in cui ci si ritrova tra le varie realtà parrocchiali in un contesto di condivisione e crescita non solo sotto il profilo musicale ma anche di relazioni e di incontro per rendere sempre più visibile, chiara e tangibile la consapevolezza che quello del canto sacro è un vero e proprio ministero. Tutti sono invitati a partecipare.