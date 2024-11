"Cara Giulia": dialogo collettivo a Palazzo Ducale

LARINO. Nella giornata dedicata alla violenza contro le donne, anche l’amministrazione comunale frentana ha inteso organizzare una manifestazione pubblica, un dialogo collettivo per ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, il suo no alla violenza contro le donne, alla violenza di genere in generale.

L’evento, intitolato ‘Cara Giulia’ è in programma questo pomeriggio alle 17.30 presso la sala Freda del Palazzo Ducale.

Moderati dal consigliere comunale Graziella Vizzarri parteciperanno al dialogo collettivo alcune personalità che operano in questa parte di Molise. Dopo i saluti istituzionali affidati al primo cittadino Pino Puchetti, all’assessore alle pari opportunità Iolanda Giusti e alla dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo Magliano, Emilia Sacco, i larinesi potranno ascoltare le relazioni della giornalista Antonella Salvatore, dello psicologo analista Nicola Malorni, della docente del Liceo D’Ovidio Laura Lotto e del dirigente medico psichiatra Alessandro Gentile.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore Giusti. Nel corso dell’evento, che sarà ripreso dai ragazzi della WebTv del D’Ovidio, ci saranno letture sceniche ad opera di Nicolangelo Licursi e brani al pianoforte eseguiti da Dario La Serra. Appuntamento, dunque, alle 17.30 in sala Freda.