"Strategie per invertire il paradigma": la Fidapa in campo contro ogni violenza

TERMOLI. "Strategie per invertire il paradigma". E' la riflessione della Fidapa di Termoli, che oggi in sala consiliare, riflette assieme alle istituzioni e agli enti del territorio e del Molise. Introdotti dalla presidente Fernanda Pugliese, interverranno il sindaco Nico Balice, il vice sindaco Michele Barile, gli assessori Mariella Vaino e Paola Cecchi, il provveditore Ettorina Tribò, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Cimino, la giornalista Dalila Catenaro e la direttrice dell'Usr Molise, Maria Chimisso. In chiusura, Anna Maria Elvira Musacchio, vicepresidente nazionale di Fidapa.

Si chiude in finissage la mostra curata da Carla Di Pardo "L'arte come antidoto della violenza", con lettura dei brani da "Bella per sempre". Infine, alle 12.30, con gli studenti, si declama il decalogo della gentilezza alla panchina rossa di via XX settembre. Il programma, articolato in due segmenti, mira a individuare strategie efficaci per contrastare la violenza di genere e invertire il paradigma culturale che la alimenta. I pregiudizi sull’inferiorità della donna rispetto all’uomo, radicati fin dall’antichità, continuano a persistere anche oggi, creando il terreno fertile per episodi di violenza e femminicidi che quotidianamente occupano le cronache.

L’ambizioso obiettivo della Fidapa, ispirato paradossalmente anche da Ovidio con il suo celebre Ars amatoria, è promuovere un cambio di paradigma attraverso il confronto tra diversi ambiti: scuola, comunicazione, legalità e società civile. L'arte, la letteratura, la musica e l’educazione alla gentilezza sono visti come strumenti fondamentali per contrastare la violenza.