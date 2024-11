Pagine Antiche: la donazione di un volume pregiato alla Curia

TERMOLI. Il Rotary Club di Termoli, nell’ambito del progetto Pagine Antiche, donerà alla Biblioteca della Curia Vescovile un'importante seicentina di argomento teologico-morale, recentemente rinvenuta su territorio molisano. Il volume, reperito e ricondizionato da "Enchiridio - Studio bibliografico antiquario" (con sede in Termoli), rappresenta un prezioso esempio del patrimonio librario antico della regione, spesso ignorato e sconosciuto anche dai possessori delle stesse biblioteche private.

"Pagine antiche" è un progetto volto a recuperare e valorizzare i testi antichi presenti in regione, con particolare attenzione alle opere dimenticate o conservate in condizioni di estrema fragilità. L’obiettivo è riscoprire e proteggere questi tesori culturali, rendendoli nuovamente fruibili per la comunità.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà sabato 7 dicembre 2024, alle ore 16, presso il "Centro Ecclesia Mater", in piazza Sant'Antonio. Durante l’evento, verranno presentati il libro donato e il lavoro di restauro che ne ha permesso la conservazione. Saranno presenti i rappresentanti del Rotary Club di Termoli, di "Enchiridio - Studio bibliografico antiquario" e le autorità ecclesiastiche.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Rotary Club di Termoli a supporto della cultura e della comunità locale, promuovendo collaborazioni con istituzioni e realtà del territorio.