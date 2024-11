Nuovi carrelloni per i giganti di cartapesta, domenica la benedizione

LARINO. Manca sempre meno al marzo 2025, all’edizione numero 50 del Carnevale storico di Larino. E, sa un lato l’attesa alimenta la passione di coloro che sono impegnati ormai da settimane alla realizzazione dei carri allegorici, dall’altro l’edizione del cinquantenario si arricchisce di nuovi manufatti che costituiranno le basi dei meravigliosi giganti di cartapesta.

Proprio in queste ultime ore, infatti, presso l’area fieristica di contrada Monte Arcano sono arrivati i nuovi carrelloni sui quali saranno realizzati i carri allegorici. Un ulteriore passaggio importante per il Carnevale di Larino nell’ottica della sicurezza delle strutture e di tutto quello che ruota intorno ad esse.

L’acquisto dei nuovi carrelloni è stato possibile grazie all’avviso pubblico che il Comune di Larino ha diffuso nei mesi scorsi a cui, credendo fortemente nel progetto, ha risposto la società Eco.Tec.Srl che ha fornito i manufatti che, come detto, diventeranno le basi su cui andare a modellare le strutture e la cartapesta. Insieme ai nuovi carrelloni poi, sempre tra i gruppi costruttori, è arrivata anche una piattaforma fornita dalla ditta Soter, azienda leader dei noleggi di piattaforme, che è diventata partner della sicurezza del Carnevale di Larino, per consentire di montare, sempre, in sicurezza le varie parti delle rappresentazioni allegoriche.

Un evento salutato con vero piacere da tutto il mondo del carnevale di Larino, un evento che merita una particolare attenzione tanto che, come Associazione Larinella d’intesa con l’amministrazione comunale, abbiamo inteso indire una cerimonia inaugurale dei nuovi carrelloni per domenica 1° dicembre, alle ore 12.00. presso l’area fieristica di Contrada Monte Arcano.

Una beneaugurante benedizione per la nuova strumentazione che accompagnerà i carri in tutte le fasi fino alle sfilate di marzo, quelle del 50esimo anniversario.

Galleria fotografica