Il concorso che ricorda Angela Pangia: "L’amore che non sa come finire. E ritorna”

CASACALENDA. Al via la terza edizione del concorso letterario dedicato ad Angela Pangia, il concorso si apre anche alle scuole non molisane. Consegna degli elaborati entro il 6 marzo 2025.

“L’amore che non sa come finire. E ritorna”. Questo il titolo dato all’evento di presentazione della terza edizione del concorso letterario che l'omnicomprensivo Silvio Di Lalla dedica annualmente all’alunna Angela Pangia scomparsa in un tragico incidente.

Ieri, 26 novembre, nella sede dell’istituto a Casacalenda si è tenuto l’incontro alla presenza della famiglia di Angela Pangia, della direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale Maria Chimisso, della dirigente Filomena Giordano e della scrittrice e docente Laura D’Angelo, autrice della raccolta di poesie ‘Cuore puro’ dalla quale è è stato estrapolato il verso che ha dato il nome all’evento.

Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che, fin dalla prima edizione, supportano e sostengono il concorso letterario: l’associazione ‘Per non dimenticare. Gli amici di Tiziana’ e il ‘Circolo Neo Illuminista donna Olimpia Frangipane' di Castelbottaccio.

L’evento è stato moderato dalla docente e giornalista Valentina Fauzia.

La dirigente Giordano nel dare il benvenuto a tutti i presenti ha ripercorso la storia del concorso letterario che negli anni ha visto una partecipazione sempre più ampia di scuole ed istituti ricordando che a partire da quest’anno una sezione del concorso sarà dedicata alle scuole di fuori regione e che il termine ultimo per la consegna degli elaborati è previsto per il 6 marzo 2025.

La dirigente ha inoltre ringraziato la direttrice Chimisso e l’Ufficio Scolastico regionale per la collaborazione alla realizzazione del concorso e nello specifico per la comunicazione dello stesso che avverrà in modo capillare sul territorio.

La direttrice dell’USR Chimisso ha ricordato le tante e giovani vite vittime delle strade molisane. “Se la strada si prende il meglio della nostra gioventù vuol dire che la stiamo usando male” - ha dichiarato la direttrice facendo poi un plauso all’Istituto ‘Silvio Di Lalla’ per essere esempio virtuoso di integrazione.

Dopo la lettura di alcune delle poesie contenute nel libro ‘Cuore puro’ da parte delle studentesse della V^ B del Liceo Linguistico è stato il momento dell’intervento dell’autrice: “Ascoltare i miei versi con la voce di queste ragazze è molto emozionante - ha dichiarato Laura D’Angelo -. Siamo qui per ricordare Angela ed un ricordo che si basa sull’amore diventa perpetrazione della presenza. Quello che posso consigliare a questi ragazzi è di dare valore ai loro sogni, alle loro vite”.

Ad intervenire è stata poi la docente Anna Di Fonzo, rappresentante dell’associazione ‘Circolo Neo Illuminista donna Olimpia Frangipane' e membro della giuria che valuterà gli elaborati del concorso: “I ragazzi hanno capito il vero senso del concorso - ha detto Anna Di Fonzo - è bello scoprire che nei giovani ci sono sensibilità che, a volte, gli adulti hanno perso”.

Per l’associazione ‘Per non dimenticare. Gli amici di Tiziana’ è intervenuto Michele Giambarba: “Da tre anni sosteniamo questo concorso perché per noi è un orgoglio lavorare al fianco delle nuove generazioni. E’ importante l’elaborazione del lutto ed è importante farlo anche in questo modo, tramite la poesia.

L’incontro è stato aperto e si è concluso con la performance e l’esibizione di studentesse, coordinate dal prof. Donato Arcano, che hanno cantato brani attinenti il tema dell’amore e della perdita e hanno valorizzato le parole chiave contenute nei versi del libro ‘Cuore puro’.

