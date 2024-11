Gli ospiti della casa di riposo "Opera serena" alla "Prova del cuoco"

TERMOLI. "La prova del cuoco!": è l'iniziativa che viene realizzata oggi presso la residenza per anziani "Opera Serena", dove prende corpo un laboratorio didattico alimentare rinominato: "La prova del cuoco, cuciniamo assieme per imparare a mangiare sano".

Gli ospiti della struttura, grazie alla supervisione del personale qualificato, impareranno i principi di una sana alimentazione, approcciandosi con il mondo alimentare, migliorando e sperimentando la propria manualità e creatività. Il laboratorio didattico alimentare prevede la creazione di "pasta fresca", che diventerà un mezzo per dare spazio alla convivialità e alla vita famiglia, donando un chiaro ricordo alle proprie tradizioni e radici. I laboratori saranno svolti in ottemperanza alle regole previste dall'Haccp, garantendo la tutela e la sicurezza dei residenti in tema di salute e igiene alimentare e degli ambienti, a partire dalla preparazione dell'alimento stesso fino al suo corretto smaltimento e gestione in quanto rifiuto.