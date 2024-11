I giovedì di San Leo: un cammino di speranza verso il Giubileo 2025

SAN MARTINO IN PENSILIS. La Parrocchia di San Pietro Apostolo, a San Martino in Pensilis, si prepara a celebrare un evento straordinario: i mille anni dalla nascita al cielo di San Leo, che ricorrono il 2 maggio 2025. Per onorare questa importante occasione, la comunità propone "I giovedì di San Leo", un ciclo di incontri di riflessione sulla speranza, che si terranno ogni giovedì di Avvento e Quaresima alle ore 18:30 in chiesa.

Gli incontri traggono ispirazione dalla Bolla di Indizione del Giubileo 2025 di Papa Francesco, "Spes Non Confundit", ponendo la speranza al centro del cammino spirituale e comunitario.

Ecco il programma degli incontri:

28 novembre: Lara e Antonio , una famiglia che testimonia la propria esperienza di fede nel Rinnovamento Nello Spirito Santo, offriranno un intervento sul tema "Un cammino di speranza" (paragrafi 1-4).

, una famiglia che testimonia la propria esperienza di fede nel Rinnovamento Nello Spirito Santo, offriranno un intervento sul tema "Un cammino di speranza" (paragrafi 1-4). 06 dicembre: Anna Teresa Borrelli , postulatrice per la causa di canonizzazione di Nennolina (Antonietta Meo), approfondirà "Una parola di speranza" (paragrafi 5-6).

, postulatrice per la causa di canonizzazione di Nennolina (Antonietta Meo), approfondirà "Una parola di speranza" (paragrafi 5-6). 12 dicembre: Gianni Pinto , rappresentante della Caritas Diocesana di Termoli-Larino, parlerà dei "Segni di speranza" (paragrafi 7-15).

, rappresentante della Caritas Diocesana di Termoli-Larino, parlerà dei "Segni di speranza" (paragrafi 7-15). 13 marzo: Marco Greco , giovane dell’UNITALSI, offrirà una riflessione su "Appelli per la speranza" (paragrafi 16-17).

, giovane dell’UNITALSI, offrirà una riflessione su "Appelli per la speranza" (paragrafi 16-17). 27 marzo: Alex Zappalà , di Missio Giovani Nazionale, interverrà sul tema "Santa Maria Madre della Speranza".

, di Missio Giovani Nazionale, interverrà sul tema "Santa Maria Madre della Speranza". 03 aprile: Incontro a cura delle Suore, che guideranno un momento di meditazione e preghiera.

Incontro a cura delle Suore, che guideranno un momento di meditazione e preghiera. 10 aprile: Riflessione sui paragrafi 18-25, intitolata "Ancorati alla speranza".

Il ciclo di incontri non è solo un momento di preparazione spirituale in vista del Giubileo, ma anche un'occasione per riscoprire la forza della speranza cristiana nella vita quotidiana.

Come ricorda la comunità, questo cammino di preparazione vuole essere anche un’opportunità per guardare al prossimo con maggiore attenzione, sottolineando l'importanza di non dimenticare i poveri.