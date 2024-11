Il ministero del canto sacro, i cori parrocchiali diocesani rinnovano il mandato

TERMOLI. In occasione della domenica di Cristo Re, 24 novembre 2024, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, ha presieduto la celebrazione eucaristica con i cori delle parrocchie della diocesi di Termoli-Larino.

Nel corso della santa messa hanno rinnovato il loro sì di adesione al ministero del canto sacro e il vescovo ha consegnato il mandato ai direttori di ciascun coro. Inoltre, si è svolta la cerimonia di vestizione di un nuovo cantore (Barbara Canulli) della cappella musicale di Santa Maria della Purificazione diretta dal maestro, Paolo Tarantino.

Quest'anno, in particolare, tra i brani che sono stati eseguiti, c'è la messa opera 36 di Ch. M. Widor, compositore francese di fine Ottocento e inizio Novecento.

Un momento importante in cui ci si ritrova tra le varie realtà parrocchiali in un contesto di condivisione e crescita non solo sotto il profilo musicale ma anche di relazioni e di incontro per rendere sempre più visibile, chiara e tangibile la consapevolezza che quello del canto sacro è un vero e proprio ministero.

Galleria fotografica