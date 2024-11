“Storie di alternanza e competenze", il primo premio alla start-up degli studenti del liceo d'Ovidio

LARINO. Ancora un percorso d’eccellenza e un grande trionfo per gli studenti del Liceo D’Ovidio - dell’Istituto omnicomprensivo “Magliano” di Larino - che, nella cerimonia di premiazione della VII edizione del premio “Storie di Alternanza e Competenze”, svoltasi il 26 novembre a Campobasso presso la Camera di Commercio del Molise, hanno vinto il Primo premio per la categoria licei con il video racconto realizzato dagli studenti della classe 4A del Liceo Scientifico, che contiene il prodotto finale del loro percorso: la Start Up “CASECO”.





Il video racconto è infatti il frutto di un percorso di PCTO realizzato in collaborazione con la Banking Academy ESG Italy di UniCredit – programma Startup Your Life - che si è svolto nell’anno scolastico 2023-2024 e che, in linea con le indicazioni di Educazione civica e con gli obiettivi 4-5-8-9-10-13 dell'Agenda 2030, ha inteso sviluppare e approfondire le conoscenze dei ragazzi in merito ai principali processi produttivi del settore creditizio, ai prodotti di finanziamento all’imprenditoria, alla predisposizione di un piano di comunicazione aziendale, consentendo l’acquisizione di competenze su temi quali i mercati, la finanza, la sostenibilità.

L'utilizzo di una metodologia e di strumenti didattici innovativi con l’ausilio di una piattaforma di cooperative learning, la formazione sia in aula sia online, la gestione di casi aziendali con l’assistenza del tutor, la docente di Educazione civica, prof.ssa Enrica Luciani, ha coinvolto gli studenti in un’esperienza interessante ed entusiasmante che ha condotto il team working alla fase di ideazione e progettazione della start up con la relativa redazione del business model canvas.

“Da classe a team working, quando il futuro green è un’impresa da ragazzi”, questo è il motto utilizzato dagli studenti. Nella motivazione per l’attribuzione del primo premio è stato sottolineato che il progetto è stato particolarmente apprezzato per la qualità e l’innovatività, nonché per la sua grande efficacia come percorso di orientamento che ha portato allo sviluppo di tematiche legate al tema dell’imprenditorialità.

Al projet work CASECO era stata già tributata una menzione speciale nell’ambito dei Campionati di Educazione Finanziaria e Sostenibilità per “aver proposto un progetto di start up innovativa che coniuga l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, la stampa 3D, con l’impiego di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale e genera un impatto sociale positivo sulla comunità in cui opera.”

