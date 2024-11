Salute, nutrizione, merende a scuola: “Mangiare bene per crescere meglio”

TERMOLI. Salute, nutrizione, merende a scuola: di questo e di tanto altro si parlerà nell’incontro “Mangiare bene per crescere meglio” organizzato dall’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli per lunedì 2 dicembre. A partire dalle 15:30 presso l’auditorium del plesso di Difesa Grande la nutrizionista dott.ssa Sara Rucci incontrerà ragazzi, famiglie, docenti per parlare di benessere a tavola, che parte da casa, ma che può e deve proseguire anche a scuola adottando corretti stili di alimentazione.

Cosa è giusto mangiare dalla colazione alla cena, senza sottovalutare la merenda a scuola, dai prodotti della grande distribuzione agli spuntini preparati da casa, fino ai consigli su cosa mangiare quando ad esempio gli alunni della secondaria di primo grado restano a scuola per seguire le numerose attività pomeridiane proposte dall’Istituto. Un’alimentazione equilibrata favorisce il benessere fisico, ma influenza positivamente anche lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei più giovani. Non mancheranno, inoltre, consigli alimentari in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. L’incontro, organizzato grazie a fondi Pnrr, è aperto alla cittadinanza.