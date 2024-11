Un brano che segna la loro rinascita, i Sound Zero sono tornati!

BASSO MOLISE. I Sound Zero, la band molisana composta da Gioacchino Joe Occhionero (voce), Dino (mistico) Petrucci (batteria) e Giacomo Crolla (chitarra), che ha conquistato il “Trivent Tone Music Festival 2024”, è tornata con un imperdibile appuntamento musicale. Dopo aver trionfato con la loro straordinaria cover di "In the Air Tonight" di Phil Collins, il gruppo ha condiviso con i fan le emozioni legate alla vittoria, ma non solo!

In questa nuova fase della loro carriera, i Sound Zero hanno presentato ufficialmente il loro nuovo bassista Marlon Grassi, un elemento fresco e talentuoso che promette di portare nuove sonorità alla band. Inoltre, hanno sorpreso il pubblico lanciando la loro nuova pagina TikTok, un canale dove i fan potranno seguirli da vicino e scoprire contenuti esclusivi, dietro le quinte e tanto altro.

Non perdete l’occasione di ascoltare la nuova interpretazione di un classico intramontabile e di seguire i Sound Zero nel loro viaggio musicale che si arricchisce di nuove esperienze e avventure. Con la loro energia contagiosa e il talento che li contraddistingue, questi artisti sono pronti a conquistare il mondo della musica! Restate sintonizzati sulle loro pagine social e seguite la loro nuova avventura su TikTok!