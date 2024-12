“Festa dell’adesione” alla chiesa del Carmelo

TERMOLI. “L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana …”

Con questa lettera parte l'invito a partecipare alla “Festa dell’adesione”, momento in cui tutti insieme in diocesi e nelle nostre associazioni diciamo il nostro “SI” attraverso l’adesione all’Azione Cattolica, ad un progetto di cammino nella fede, una scelta di impegno e passione che ciascuno rinnova ogni anno.

Prima di vivere l’adesione nelle proprie associazioni parrocchiali, desideriamo festeggiare tutti insieme il “si” all’associazione, con gioia e sotto lo sguardo materno e benevolo della Beata Vergine Maria.

Festa dell’adesione diocesana del nuovo anno associativo 2024/2025, presso la parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo a Termoli, alle ore 15.30.

Alla giornata diocesana dell’adesione sono inviati a partecipare tutti i responsabili associativi (presidenti, responsabili di settore e l'Azione cattolica ragazzi, segretari ed amministratori, consiglieri), educatori ed animatori del settore Adulti, Giovani e Acr.

La festa dell’adesione avrà il seguente programma

Ore 15,30 Accoglienza;

Ore 16,00 Celebrazione della Veglia per l’Adesione 2024-2025

“Per preparare una gioia più certa e più grande” ispirato a «Prendi il largo»

Al termine della celebrazione saranno consegnate le tessere alle associazioni;

Ore 17,30 Conclusione con un momento di convivialità festosa.

La celebrazione dell’adesione sarà presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca.

Inoltre, sarà presente Leonardo Di Battista, delegato Regionale Abruzzo-Molise proveniente dalla Diocesi di Teramo-Atri. La festa dell’adesione è un’occasione per essere vicini con un gesto concreto al servizio ed ai bisogni della Caritas della Diocesi di Termoli-Larino. Le associazioni sono invitate a offrire un contributo economico che sarà devoluto alla Caritas.