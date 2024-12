Svago e riflessione "di genere" alla parrocchia di Sant'Antonio

TERMOLI. L'ingresso era libero, ma lo spettacolo «Non è colpa mia se sono nata donna», andato in scena ieri sera alla parrocchia di Sant’Antonio ha riscosso un notevole successo. Spettatori anche in piedi per assistere alla rappresentazione gratuita del Centro Des, che ha chiuso la settimana dedicata alla sensibilizzazione contro le violenze di genere.

L’evento culturale è stato diretto da Loredana Rocchio, con la prestigiosa partecipazione dell’insegnante e attrice Pina Bellano. Riflettere sul tema della violenza di genere con interventi coreografici sulla narrazione femminile, l'intento degli organizzatori, che hanno offerto un momento di svago e allo stesso tempo hanno affrontato un tema così importante.

Ringraziamenti a don Timoteo e a don Giovanni, per aver sposato il progetto educativo.