"Premio Mattarella" al libro "Antonio Zara, una vita per l'Italia"

ROMA. Si è svolta, nella serata del 30 novembre, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in Roma, la premiazione dell’VIII edizione del Premio nazionale letterario giornalistico “Piersanti Mattarella 2024”. Al termine delle valutazioni della giuria, su 218 partecipanti, per la sezione Libri Inchiesta è risultato vincitore l’autore molisano Sergio Bucci con il volume “Antonio Zara, una vita per l’Italia”, edito dalla Rubbettino Editore.

Sergio Bucci, giornalista della TgR Molise della Rai e riconosciuto esperto storico e scrittore, nel corso dell’anno 2023 ha scritto il volume, sotto l’egida del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, nell’ambito degli eventi celebrativi che sono stati posti in essere in occasione del 50º Anniversario dell’eroico gesto di Antonio Zara, giovane Finanziere molisano, che sacrificò la propria vita cercando di vanificare un attentato da parte di alcuni terroristi presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.

Il volume ripercorre la vita del ragazzo, dalla gioventù alle fasi finali dell’attentato di cui rimase vittima, intrecciando in modo molto coinvolgente la storia personale del Finanziere con una puntuale ricostruzione storica dello scenario socio-politico-economico nazionale ed internazionale degli anni Sessanta e Settanta che portò ai tragici eventi di Fiumicino del 17 dicembre 1973. Restituisce, inoltre, una immagine molto profonda e toccante della figura dell’eroico Finanziere, attestando l’attualità dei valori che portarono Antonio Zara ad indossare l’uniforme del Corpo e ad onorarla fino all’estremo sacrificio.

L’evento, preceduto dal convegno “Il recupero del senso del dovere” dedicato alla memoria degli agenti delle scorte e alle vittime delle stragi del 1992, che ha visto tra i relatori la presidente della Commissione Bicamerale Antimafia, On. Chiara Colosimo, si è concluso con la premiazione dell’autore, salito sul palco accompagnato dal Generale di Brigata Luca Cervi, comandante regionale Molise della Guardia di Finanza e dal vice direttore del Tg1 della Rai, Filippo Gaudenzi. Hanno presenziato alla cerimonia, tra gli altri, il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, la vice direttrice del Tg3, Roberta Serdoz e il Capo Redattore della TgR Molise, Antonio Lupo.

Galleria fotografica