«Ecco i nostri nuovi murales!», l'arte sposa la tradizione a Portocannone

PORTOCANNONE. Completata a Portocannone la realizzazione delle nuove opere artistiche, realizzate da Edoardo Ettorre.

Come sottolinea l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, «Ecco i nostri nuovi murales! la Madonna di Costantinopoli, cuore del nostro culto, ad accoglierci nel Borgo; il Ballo Tondo, del tradizionale rito nuziale arbëreshë, sul muro antistante la Chiesa; la Corsa dei Carri di Portocannone, nei pressi della rotatoria via Garibaldi, via Veneto, via Papa Giovanni XXIII. Vi aspettiamo a Portocannone!»

Lo stesso autore, su Instagram, evidenzia: «Un omaggio alla “corsa dei carri”, l’evento più atteso tra tutte le tradizionali manifestazioni che si svolgono a Portocannone, capace di scatenare il coinvolgimento emotivo di tutta la popolazione, di tutti gli abitanti degli altri paesi arbëreshë limitrofi e di tutti coloro che sono emigrati e che tornano ogni anno, puntualmente, il lunedì di Pentecoste per poter rivivere l’emozione che questa manifestazione trasmette. È un rituale in cui si mescolano religione e folklore, memoria e celebrazione del passato che è annualmente rievocato con intensa partecipazione da parte dell’intera comunità. Le tre squadre protagoniste con i rispettivi colori, animate da una viscerale competizione, in questo caso convivono all’interno del medesimo carro dando vita a quello che vuole essere un simbolo super partes della celebre manifestazione. Ringrazio Valentina Flocco, la Pro loco di Portocannone e il Comune per la fiducia e tutti gli abitanti del paese per l’entusiasmo e l’accoglienza».

A esprimersi, a riguardo, anche il sindaco Francesco Gallo.

«Benessere in Comune: è questo il titolo dell’iniziativa pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, dedicata ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, aperta a varie attività che gli stessi potevano organizzare e dove il Comune di Portocannone ha partecipato con il progetto “Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio”.

Da questo progetto, approvato positivamente dal ministero competente, il nostro comune è risultato assegnatario di risorse per l’importo di 10mila euro, grazie alle quali è partita l’iniziativa che prende il nome dal titolo dello stesso “Il murales che unisce”.

Il nostro “modus operandi” è sempre lo stesso: occhio vigile per recepire risorse e conciliare le stesse con le esigenze anche di carattere estetico per la nostra comunità.

Ringrazio l’assessore Valentina Flocco che si è occupata della scelta dell’artista, coordinando con lui la parte tecnica-organizzativa; complimenti a lui, Edoardo Ettorre, che sicuramente ha dato dimostrazione della bravura e dell’alto valore artistico che rappresenta.

Ricordo a qualcuno che vuole cavalcare l’onda dei murales pensando di poter screditare l’amministrazione comunale, che gli stessi fanno parte di una scelta artistica dove sicuramente l’autore ha avuto la parte principale con la condivisione da parte nostra, sui temi che rappresentano l’intera comunità: Madonna di Costantinopoli – Corsa dei Carri – Cultura Arbereshe.

In conclusione resta il fatto che questa amministrazione comunale dopo quasi 20 anni dall’ultima iniziativa sull’argomento murales, è intervenuta con una progettualità approvata dal ministero e soprattutto finanziata da quest’ultimo, a zero impatto sul bilancio comunale».

Galleria fotografica