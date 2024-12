"A Shcaffette" porta la tradizione termolese alla rassegna Firefolk

Firefolk: la seconda edizione

TERMOLI. A quasi un mese dal conferimento a Termoli del titolo di "Città del Folklore", il gruppo più rappresentativo, storicamente, della realtà adriatica, "A Shcaffette" si esibirà domenica prossima al teatro Italo-Argentino di Agnone, dov'è in programma la rassegna Firefolk, giunta alla seconda edizione, organizzata dal gruppo "I Dragoni del Molise", che vennero ospiti a Termoli proprio lo scorso 9 dicembre.

"A Shcaffette" il prossimo 26 dicembre celebrerà i 47 anni dalla sua prima esibizione ufficiale, in cui fece conoscere la tradizione e l'identità del popolo termolese, rielaborando particolari movenze e gestualità di alcuni tipi di pesca, ormai in disuso, giochi popolari e determinate situazioni di vita locale, riproponendole sotto forma di balli e spettacolo, come ricordato nell'evento con la Fitp, la Federazione italiana tradizioni popolari, che ha reso omaggio all'instancabile e storico impegno del gruppo folklorico marinaro.

Alla manifestazione altomolisana, oltre al gruppo termolese e agli organizzatori, scenderà in Molise, da Montecosaro, località del maceratese, il gruppo "Li matti de Montecò".