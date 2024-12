"Scruppelle, presepe e magia": il Natale dell'Odv San Nicola

GUGLIONESI. Nonostante il freddo improvviso, le prime due giornate dedicate alle festività natalizie, organizzate con cura dalla Odv San Nicola di Guglionesi, hanno avuto un avvio pieno di entusiasmo e magia.

Le scruppelle, preparate con amore dalle instancabili volontarie della Odv, sono andate letteralmente a ruba in entrambe le giornate, deliziando i visitatori con il loro sapore autentico e tradizionale.

La meraviglia e lo stupore hanno trovato casa nella nuova dimora di Babbo Natale, interamente rivestita in morbido velluto dai raffinati toni dell’oro e del panna, evocando un’atmosfera di lusso e calore. Anche Babbo Natale non è stato da meno, sfoggiando per l’occasione un elegante abito in velluto color crema, abbinato a pantaloni in tessuto damascato di straordinaria qualità: un look che ha incantato grandi e piccini.

Nel frattempo, il Grinch e Olaf si sono ritrovati circondati da un mare di sorrisi e risate, letteralmente presi d’assalto da bambini entusiasti e adulti che non hanno resistito alla tentazione di una foto ricordo con i due personaggi amatissimi.

La vera novità di quest’anno, però, è la “Mostra del Presepe”, un vero e proprio viaggio nel passato. Aperta con anticipo per celebrare l’avvio delle festività, questa esposizione unica accoglie i visitatori in un mondo di tradizione e memoria. Qui, gli artigiani di un tempo prendono vita in dimensioni naturali, circondati da attrezzi da lavoro originali, molti dei quali rarissimi o inediti. Ogni dettaglio è un tributo alla manualità e al patrimonio culturale che ci lega alla nostra storia. Una mostra assolutamente da non perdere!

Appuntamento a venerdì 6 dicembre per la suggestiva processione con le lanterne di San Nicola, un momento di raccoglimento e festa che illuminerà i cuori di tutti.

