Il magico Natale nel borgo di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dal 8 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, il borgo di San Martino in Pensilis si trasforma in un meraviglioso villaggio natalizio con eventi e attrazioni per grandi e piccini. Grazie alla collaborazione del Comune, dell’Associazione ProSmip, dell’Associazione Avos e della Società Operaia, il Natale si accende di luci, colori e tradizioni.

Ecco il programma completo delle festività:

Accensione dell’albero di Natale. Realizzato all'uncinetto dall'Associazione AVOS, l’albero verrà inaugurato in Piazza della Vittoria l’8 dicembre alle ore 18:00. Un appuntamento imperdibile per iniziare le festività con gioia e magia.

Casa di Babbo Natale. Situata al Muraglione, questa attrazione sarà aperta dal 21 al 27 dicembre (escluso il 25 dicembre), dalle 18:00 alle 22:00. I bambini potranno vivere l’emozione di incontrare Babbo Natale e immergersi nell’atmosfera natalizia.

Presepe Vivente. La Società Operaia organizza il presepe vivente in Piazza De Santis dal 26 dicembre al 5 gennaio, dalle 18:00 alle 20:30, per rivivere la magia della Natività in uno scenario suggestivo.

Mercatini di Natale. Passeggia tra le bancarelle del Muraglione nei giorni 8, 21 e 22 dicembre, dalle 18:00 alle 22:00. Un’occasione per acquistare regali artigianali e assaporare le delizie locali.

Mostra di Presepi in Miniatura. Esposta presso il Muraglione nei giorni 8, 21 e 27 dicembre, dalle 18:00 alle 22:00, questa mostra celebra l’arte e la tradizione del presepe con creazioni uniche.

Christmas Show per Bambini. Il divertimento è garantito il 27 dicembre, alle ore 18:00, in Piazza Umberto I, con uno spettacolo natalizio dedicato ai più piccoli.

Questo programma celebra le tradizioni e la comunità, invitando residenti e visitatori a condividere momenti di gioia e serenità. Per ulteriori informazioni, visita il sito o la pagina Facebook del Comune di San Martino in Pensilis.