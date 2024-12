«Albero di Natale in piazza negato a Guglionesi»

GUGLIONESI. A Natale puoi, recitava una vecchia canzone che spopolava in tv. Perché Natale è quel periodo dell'anno magico, dove tutto può succedere e dove tutti siamo più buoni.

Si accendono le luci ed e subito magia. In ogni piazza d'Italia e del mondo compaiono alberi di Natale per la gioia di grandi e piccini. Ma non sarà così a Guglionesi.

"Come ogni anno, noi di Agng avevamo voglia di fare qualcosa per la comunità di Guglionesi.

Durante una delle nostre riunioni ci era venuto in mente un gesto semplice, un piccolo regalo per il paese: l'installazione di un albero di Natale in Largo Garibaldi.

Come al solito ci siamo organizzati per il meglio: abbiamo trovato un bellissimo albero di 7 metri, abbiamo pensato a come decorarlo, a come coinvolgere i più piccoli per l'inaugurazione e ovviamente alle questioni logistiche di trasporto e montaggio.

L'ostacolo che ci sembrava più semplice da superare si è rivelato invece insormontabile: l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune.

Ebbene sì, nonostante le spese di acquisto dell'albero e degli addobbi (circa 2mila euro) fossero totalmente a carico di Agng, così come il montaggio e il trasporto, il Comune si è rifiutato di autorizzare l'installazione dell'albero in piazza.

Le motivazioni del rifiuto sono a nostro giudizio quanto meno bizzarre: a quanto pare qualcuno in Comune non capisce il senso dell'albero di Natale, perché farlo e cosa rappresenti.

Non ci dilunghiamo nel rispondere a tali quesiti sui massimi sistemi, in quanto pensiamo che qualsiasi persona che abbia soggiornato sul pianeta Terra per un sufficiente lasso temporale abbia una certa familiarità con la simbologia collegata all'albero di Natale.

Vorremmo invece porre l'attenzione sul fatto che ci è parsa evidente la volontà di puntare i piedi, rifiutando un regalo disinteressato, al solo scopo di fare un qualche dispetto alla nostra comunità.

Dispetto che sfortunatamente ha ripercussioni soprattutto sui bambini, i quali per vedere un albero addobbato in piazza dovranno fare qualche chilometro in macchina con i genitori raggiungendo un comune limitrofo.

Una volta tornati a casa, alla domanda "perché a Guglionesi non c'è un albero di Natale?", consigliamo ai genitori di rispondere con la visione del film "Il Grinch", con uno strepitoso Jim Carrey".