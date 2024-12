"Squilli di Trombetta", il weekend sportivo termolese "dalle stelle alle stalle"

TERMOLI. Un nuovo appuntamento con "Squilli di Trombetta", diamo voti e giudizi sulle prestazioni sportive delle squadre e degli atleti termolesi nell’ultimo fine settimana.

CALCIO A 5, SERIE C1 GIRONE B. ARCADIA CALCIO 5 TERMOLI. Voto 10.

Straordinaria impresa dell’Arcadia, che conquista un'epica vittoria per 2-3 in casa della capolista Torremaggiore. Questo successo rappresenta il simbolo dello spirito sportivo termolese della domenica: una sfida titanica che dimostra la bontà di un progetto portato avanti con costanza e dedizione. Oltre alla prima squadra, il club è cresciuto anche con squadre femminili e giovanili, segno di una visione lungimirante e di un profondo impegno per il futuro dei giovani. Credere nello sport significa offrire opportunità preziose in un mondo che, spesso, ne concede poche.

AUTOMOBILISMO RALLY. ELMO IACOVIELLO (75 anni). Voto 10.

Quando la passione non conosce età: Elmo Iacoviello, a 75 anni e dopo sei anni di inattività, è tornato al volante partecipando al "1° Trofeo Ability Show – Città di Ausonia" nella città laziale. Non solo ha gareggiato, ma ha portato a casa un trofeo, dimostrando che la classe non invecchia mai. Fino a poco tempo fa, Elmo era il braccio destro del figlio Marco, campione della specialità, come meccanico e navigatore. Ora, però, sembra voler sfidare il rampollo. Complimenti, Elmo... chapeau!

ATLETICA LEGGERA. ATHLETIC CLUB TERMOLI. Voto 9,5.

Ottime prestazioni per i 12 podisti termolesi impegnati alla Maratona e Mezza Maratona di Torino.

Maratona : Luca Tano chiude con un eccellente 2h53', seguito da Gianni Di Blasio (3h13'), Giacomo Piccolo (3h15') e Roberto Colonna (3h28'). Non da meno Sandro Ianieri (3h46'), Daniela Gabrielli (4h03') e l’inossidabile Natalizia Oreste, 72 anni, quarto di categoria con 4h13'.

: Luca Tano chiude con un eccellente 2h53', seguito da Gianni Di Blasio (3h13'), Giacomo Piccolo (3h15') e Roberto Colonna (3h28'). Non da meno Sandro Ianieri (3h46'), Daniela Gabrielli (4h03') e l’inossidabile Natalizia Oreste, 72 anni, quarto di categoria con 4h13'. Mezza Maratona : Daniele Di Gennaro (1h25'), Anna Toton (ottima quarta di categoria), Giuseppe Caruso (1h38') e Donato Ballerino (1h45').

: Daniele Di Gennaro (1h25'), Anna Toton (ottima quarta di categoria), Giuseppe Caruso (1h38') e Donato Ballerino (1h45'). A Valencia, Francesco Ianieri chiude la Maratona con un notevole 3h02'. Un weekend ricco di soddisfazioni per l’Athletic Club Termoli!

TIRO CON L’ARCO. ARCIERI DEL MARE TERMOLI. Voto 9.

Grande successo per gli Arcieri del Mare al campionato regionale indoor, disputato a Vinchiaturo. Concorrenza agguerrita tra tutte le società arcieristiche del Molise, ma Termoli porta a casa un bottino di titoli.

ARBITRI DI CALCIO. DANIELA D’ONOFRIO. Voto 9.

Con la partita Arco-Alense del campionato regionale trentino, Daniela D’Onofrio raggiunge le 500 gare da assistente arbitrale. Da Termoli al Trentino Alto Adige, il suo percorso, iniziato nel 2006, è un esempio di dedizione e professionalità. Complimenti, Daniela!

VOLLEY MASCHILE, SERIE C. TERMOLI PALLAVOLO. Voto 8.

Torna al successo casalingo, sfruttando al meglio un turno favorevole e il passo falso del Montesilvano. La vetta è vicina: le ultime sconfitte sono state solo incidenti di percorso.

VOLLEY FEMMINILE, SERIE D. YO-GO GELATERIA TERMOLI PALLAVOLO. Voto 7,5.

Le giovanissime tornano a vincere e fanno un bel salto in avanti in classifica, ritrovando fiducia e motivazione per il prosieguo del campionato.

BASKET, SERIE B INTERREGIONALE. AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI. Voto 6.

Stop contro il Monopoli, una squadra di alto livello. Nulla di grave, il campionato è lungo e ci saranno altre soddisfazioni.

CALCIO, PROMOZIONE REGIONALE. TERMOLI 2016 GS DIFESA GRANDE. Voto 4.

Un pesante 9-1 contro una squadra di media classifica è difficile da commentare. Serve un immediato cambio di rotta.

CALCIO, SERIE D. TERMOLI CALCIO 1920. Voto 0.

Buona prestazione in campo contro la Fermana, ma tutto il resto è da dimenticare. L’eventualità di un’assenza contro la Sambenedettese e una sconfitta a tavolino rappresenterebbero il punto più basso della storia recente del calcio termolese. Vergogna!