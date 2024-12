Sperate nel Signore: giovani in cammino verso il Giubileo

mer 04 dicembre 2024

TERMOLI. Sabato 23 novembre 2024, a conclusione della Settimana del povero, si è svolta la Gmg Diocesana presso i saloni parrocchiali di Santa Maria degli Angeli a Termoli. Un incontro che ha visto la partecipazione di circa cento giovani, provenienti dalle diverse realtà della diocesi di Termoli-Larino. Tutti insieme hanno cominciato a percorrere la via della speranza verso il Grande Giubileo. Proprio per prepararsi al pellegrinaggio giubilare del 2025, si sono lasciati ispirare dal profeta Isaia, che afferma: «Quanti sperano nel Signore […] camminano senza stancarsi». Tra attività laboratoriali, tempo di preghiera, cena condivisa e festa, accompagnati dal vescovo Gianfranco, da sacerdoti e tanti amici si è così cominciato a riflettere sull'importanza di riconoscere la presenza di Dio nella quotidianità. Per continuare a camminare insieme il prossimo appuntamento è fissato all'10 gennaio 2025, a breve tutte le informazioni sul sito diocesano e sulla pagina Instagram giovani_termoli_larino . È possibile iscriversi anche al gruppo whatsapp Giovani Termoli Larino cliccando sul link: https://chat.whatsapp.com/FpzTko44dXd2wI94DRROFx

