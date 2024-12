La Capitaneria di porto rende omaggio a santa Barbara

TERMOLI. Il 4 dicembre si celebra la festa di Santa Barbara, protettrice della Marina Militare.

A Termoli le celebrazioni, articolatesi nel corso di tutta la mattinata, hanno avuto inizio alle ore 08.00 presso la Capitaneria di porto, con la solenne cerimonia dell’alza Bandiera, a cui ha preso parte, oltre al personale in forza al suddetto Comando, anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e dopo aver rivolto il suo personale apprezzamento a tutto il personale per il diuturno impegno dimostrato, il Comandante ha voluto dedicare un momento speciale per condividere con il personale i maggiori traguardi professionali raggiunti dai suoi militari e le ricompense loro attribuite per i lodevoli risultati conseguiti in servizio.

Successivamente, alle ore 10.00, nella Cattedrale di Termoli è stata rinnovata la tradizionale celebrazione con la Santa Messa, officiata dal Vescovo diocesano, S.E. Rev. Mons. Gianfranco De Rosa e partecipata dal personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli e del dipendente Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti.

La cerimonia, svoltasi alla presenza dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra le quali l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dei rappresentanti delle istituzioni locali e del Cluster marittimo del porto, di numerosi militari in servizio ed in congedo, ha costituito un momento particolarmente sentito e di unione di tutto il personale che quotidianamente svolge i propri compiti con senso del dovere, coraggio e dedizione.

Al termine della cerimonia, il Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe PANICO, dopo i ringraziamenti, ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza che “ci permette ogni anno di rendere il dovuto riconoscimento a tanti uomini e donne che quotidianamente mettono la propria vita al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. Coerenza, fede in ideali concreti, forza di volontà, da seguire come esempio, indirizzata al perseguimento del bene e del giusto; questo è il messaggio che ci trasmette Santa Barbara e che tutti noi abbiamo il desiderio ed il dovere di seguire”.